Lavori stradali ad Arezzo

La realizzazione di nuovi allacciamenti ai servizi comporterà da lunedì 23 novembre fino al giorno successivo compreso il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via dell’Acropoli nel tratto che va dal civico 29 per una lunghezza complessiva di 20 metri e da martedì 24 novembre fino a venerdì 4 dicembre il senso unico alternato di circolazione regolato da movieri in via Carlo Pisacane all’altezza del civico 69 per una lunghezza complessiva di 10 metri. Orari: 8,30 – 17,30.

Opere di manutenzione ordinaria faranno invece scattare sempre da lunedì 23 e fino a venerdì 27 novembre il divieto di passaggio per i pedoni nel marciapiede di via Emilia nel tratto che va dall’entrata alla scuola media Giorgio Vasari al semaforo che incrocia via della Chimera. Orario 8,30 – 18. Contemporaneamente sono previsti nella carreggiata adiacente il divieto di sosta e il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso mentre sarà chiusa la pista ciclabile posta in destra con direttrice via della Chimera.