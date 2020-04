Le 7 Note non si ferma: La Scuola di Musica del Colle del Pionta prosegue le sue attività online e porta avanti alcune nuove iniziative

In questo momento storico in cui non è possibile portare avanti la didattica di persona nel senso classico del termine, la Scuola di Musica Le 7 Note sta studiando soluzioni non solo per abbracciare la didattica online, ma per proporre nuovi approcci e spunti innovativi.

Tramite tutti gli strumenti digitali a disposizione, la scuola ha deciso di non fermare le attività didattiche e trasferirle in modalità online. Gli studenti della scuola stanno quindi continuando a seguire regolarmente i corsi di strumento a distanza.

La Scuola lancia inoltre l’iniziativa “Zoom sul Maestro!” che permette di proseguire online le masterclasses che erano in programma per l’anno scolastico 2019/2020.

Alcuni dei docenti protagonisti dei master terranno una serie di classroom virtuali su Zoom in cui si presenteranno agli allievi della scuola, racconteranno la propria storia e le proprie esperienze di musicisti, risponderanno alle domande dei ragazzi, ascolteranno le loro curiosità ed eventuali proposte su argomenti da affrontare in sede di master.

Il primo incontro sarà giovedì 30 aprile alle ore 15.30 con il violoncellista Luca Provenzani, direttore della Scuola di Musica Le 7 Note e primo violoncello dell’ORT – Orchestra della Toscana.

Il secondo appuntamento, domenica 3 maggio, vedrà invece protagonista la flautista Elisa Cozzini, (ORT – Orchestra della Toscana, Orchestra del Teatro Regio di Torino, Ensemble Bassorilievi etc).

Sabato 9 maggio 2020 alle ore 15.00 sarà la volta di Virginia Ceri, violinista, spalla di importanti orchestre e Presidente del Centro Musicale Suzuki di Firenze.

L’iniziativa avrà poi la sua prosecuzione nell’anno 2020/2021 quando, auspicabilmente, sarà possibile reintegrare anche la didattica in co-presenza.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola all’indirizzo [email protected] (entro 3 giorni dalla data del master a cui su è interessati).

“Riteniamo che questa iniziativa sia importante per sfruttare al meglio il tempo di questo periodo e prepararsi con curiosità al momento in cui sarà possibile riprendere le lezioni di persona”, ha commentato Luca Provenzani, direttore della Scuola di Musica.

Su questa linea si muovono anche le altre attività che la Scuola sta portando avanti. Agli allievi che seguono la didattica online verrà comunque data la possibilità di tenere i saggi di fine anno da casa.

Anche l’Orchestra MusicaSempre non si ferma: l’orchestra sociale gratuita sostenuta da Regione Toscana, Fondazione CR Firenze (Bando Welfare) e Fondazione Monnalisa porta la musica e le sue attività didattiche nelle case dei propri giovani componenti anche in questo periodo difficile, ed è stato il primo progetto collettivo della Scuola di Musica Le 7 Note a non serrare i battenti di fronte all’emergenza sanitaria.

Sulle pagine social della scuola, Instagram e Facebook, è possibile seguire video e testimonianze che raccontano la didattica in questo periodo, in particolar modo grazie a “la rubrica del flauto”, uno spazio con foto, video e altri contributi che le classi di flauto hanno deciso di condividere con i propri compagni e tutti gli interessati.

Allo studio anche iniziative che permettano, appena la situazione lo consentirà, di riprendere gradualmente i numerosi progetti a vocazione sociale che la Scuola rivolge all’infanzia e alla terza età, parte di RiCreando Oltre Il Suono, con l’aiuto della tecnologia per evitare fino a quando sarà necessario la presenza fisica.