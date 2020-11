Le biblioteche di Terranuova e Loro attivano il servizio di “libri da asporto”

La lettura e la voglia di leggere non si ferma, nonostante lo stato d’emergenza che ha imposto nuovamente la chiusura delle biblioteche. Grazie ad un progetto delle Biblioteche di Terranuova e Loro Ciuffenna, da lunedì 16 novembre è attivo un particolare servizio, quello relativo ai “libri da asporto”.

L’iniziativa si esplica in due modalità che si svolgono su appuntamento fuori dalle mura della biblioteca: il prestito a domicilio curato dagli operatori del Servizio Civile e delle Biblioteche e la consegna e restituzione dei libri in una postazione attrezzata davanti all’ingresso della biblioteca.

“La difficile situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia – dicono Caterina Barbuti e Nicoletta Cellai, assessori alla cultura di Terranuova e Loro – rende ormai indispensabile organizzarsi con metodi alternativi per far vivere comunque le biblioteche. Il servizio di letture a domicilio era stato già programmato per consentire alle fasce più deboli della popolazione di accedere al prestito documentario, abbiamo deciso

di estenderlo a tutti i cittadini residenti nei territori di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna regolarmente iscritti alla Rete documentari aretina, come valida alternativa per un uso diverso e sicuro della Biblioteca pubblica”.

Già da domani (venerdì 13 novembre) è possibile contattare le biblioteche per prenotare i libri (055 9738838 – Terranuova Bracciolini; 055 9170146 – Loro Ciuffenna; [email protected]t; [email protected]).

La biblioteca di Terranuova – contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 – effettua la consegna due giorni la settimana, previo appuntamento con il richiedente. Per Loro Ciuffenna sarà possibile prenotare la consegna contattando la biblioteca nei seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 12; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con orario 16 -19, sabato dalle 9 alle 13.

Restano valide le stesse tipologie del prestito tradizionale: libri, riviste e dvd, nello stesso numero (totale di 20 documenti).

Con la modalità del Prestito domiciliare si può accedere anche al prestito interbibliotecario; è possibile consultare il catalogo in rete della rete documentari aretina (https://arezzo.biblioteche.it/) individuando così i titoli da richiedere.