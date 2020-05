Le indicazioni per l’utilizzo del servizio di traporto pubblico locale su gomma nella fase 2 dell’emergenza Covid19

In vista dell’imminente ripresa delle attività produttive ed economiche del nostro Paese, con la presente si sintetizzano le linee guida per le modalità di fruizione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma. Tali disposizioni, emanate dal Ministero dei Trasporti per il contenimento della diffusione del Covid-19 allegate al DPCM del 26/04/2020, sono integrate con indicazioni contenute nelle ordinanze della Regione Toscana.

Prima di mettersi in viaggio è consigliabile consultare le corse in servizio sul sito internet di One Scarl per verificare eventuali variazioni e avvisi;