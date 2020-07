Lega Nord, soddisfazione per l’ok alle pratiche su Baldaccio e Piano Operativo. Andreani: “Un ringraziamento agli uffici comunali per il loro spirito di servizio Macchina amministrativa complessa ma efficiente. Abbiamo lavorato senza intoppi”

“Con la seduta terminata lunedì, si è chiusa l’attività del consiglio comunale in questa legislatura. Voglio sottolineare, a nome di tutto il gruppo Lega Nord, la soddisfazione per aver dato il via libera a due pratiche molto importanti: quella relativa allo snodo in zona Baldaccio, progetto che prevede il raddoppio del sottopasso e la sistemazione della viabilità, e quella legata all’adozione del Piano Operativo e del nuovo Piano Strutturale.

Più in generale, riteniamo doveroso ringraziare tutti gli uffici comunali che in questi cinque anni hanno lavorato con competenza e spirito di servizio, offrendo un sostegno determinante ai consiglieri per lo svolgimento del loro mandato.

La macchina amministrativa è molto complessa, ma nell’ultimo quinquennio abbiamo potuto constatarne anche l’efficienza, che ha consentito alle commissioni e al consiglio comunale di lavorare in serenità, portando avanti l’iter politico e istituzionale senza intoppi.

Un plauso a tutti i dipendenti, ai tecnici e ai dirigenti: è anche grazie a loro che questa amministrazione è riuscita a centrare molti degli obiettivi che si era posta nel 2015 e che rappresentano il miglior biglietto di visita per le elezioni di settembre”.

Egiziano Andreani