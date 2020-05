Lega Pro: “Tre promozioni dirette e una per merito sportivo, nessuna retrocessione”

I campionati di Lega Pro non proseguono, tre promozioni dirette e la quarta per meriti sportivi e nessuna retrocessione. Questa la proposta al termine dell’assemblea dove i Presidenti hanno deciso di non andare avanti e terminare qui il campionato.

Queste proposte saranno portate al Consiglio Federale organo preposto per prendere decisioni in merito ai campionati di calcio.

Riportiamo le dichiarazioni del Presidente Francesco Ghirelli pubblicate sul sito ufficiale della Lega Pro https://www.lega-pro.com

“Oggi abbiamo compiuto e scritto una bellissima pagina di Lega Pro. Malgrado il Paese sia nel pieno della sofferenza e nonostante le difficoltà che ogni Club sta vivendo, ci siamo confrontati con grande responsabilità, mettendoci in ascolto e dimostrando rispetto per l’altro. Soffro per il mio Paese, mi dà dolore vedere ancora tanta sofferenza a causa di questo maledetto virus. Dopo questa giornata sono sollevato e sono felice che si sia fatta sintesi tra i legittimi punti di vista e le ragioni di tutti. La Lega Pro è formata da 60 realtà molto diverse tra loro, che oggi hanno dimostrato di avere un orizzonte comune e di essere mosse tutte da una autentica passione. Un sentimento profondo non solo per lo sport ma anche e soprattutto per quello che lo sport, e in particolare il calcio, può fare per il nostro territorio. La Federazione sta svolgendo un ottimo lavoro, e qualsiasi decisione prenderà, il senso di responsabilità e il rispetto per l’altro, soprattutto per le diversità, ci devono guidare”.