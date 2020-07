Lista Civica Castelfranco Piandiscò, lettera aperta agli assessori

“Leggiamo stupiti con quale enfasi e quale vanto gli assessori delle passerelle di questa amministrazione annunciano un’elemosina di 5000 euro destinata al complesso delle attività del comune di Castelfranco Piandisco’ in riparazione del periodo Covid19.

Si, avete letto bene, lo stanziamento per rimborsi Tari e Tosap ad esercenti attività commerciali, ricreative, negozi, alberghi, bar ecc… ammonta a 5000 euro. Sapete, cittadini, la percentuale del 25% sembra un valore importante, ma il 25% calcolato su poco, risulta POCO!!!

Loro non sanno, anzi, non vogliono capire che Il Covid19 ha distrutto tante di quelle risorse che solo Dio sa. I segni di questo disastro per chi lavorava e a stento tirava avanti, “tartassato” è il caso di dirlo, da innumerevoli tasse, burocrazia e fiscalità varie e dalla concorrenza dei grandi gruppi economici e dalla globalizzazione, sui più fortunati saranno visibili per anni, sui meno fortunati, non si vedranno proprio perché chiuderanno o hanno già chiuso. Non è il caso di festeggiare cari assessori, in fondo distribuite elemosine coi soldi di tutti, anche di coloro che non li riceveranno perché già avevano difficoltà a pagare i debiti e VOI li avete ESCLUSI. In caso di morosità infatti, questi poveri diavoli, non avranno neppure diritto all’elemosina. E i cittadini cosiddetti “normali” cioè quelli che non hanno una attività tra quelle indicate, insomma LE FAMIGLIE le inviate ai servizi sociali, alla caritas e altri enti vari togliendo loro la dignità? Vi pare un buon modo di amministrare questo?

Non la facciamo lunga, VOI state facendo da mesi pubblicità ufficiale e ufficiosa, palese o per il vostro ritorno politico personale, ma NON AVETE NEPPURE RINUNCIATO AD UNA PARTE DELLO STIPENDIO DEL COMUNE PER I MESI DEL PERIODO COVID e questo nonostante le nostre sollecitazioni in Consiglio Comunale. Anzi, vi siete perfino offesi della nostra richiesta e questo non è un buon segno per chi dovrebbe esercitare GRATIS questo compito.

Ci vediamo stasera in consiglio e avrete modo di chiarire ai cittadini tutte queste cose, augurandoci che lo streaming stavolta sia degno di una così attenta Giunta. I cittadini chiedono di sentire almeno quello che si dice.”

I consiglieri della Lista Civica Castelfranco Piandiscò Brunetti, Gagliardi, Morbidelli