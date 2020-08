Lista Prima Arezzo, presentazione del candidato Fabio Bray

Fabio Bray di origine Salentino – Messapica, nato nel 1971. Dopo aver vissuto ed insegnato per 20 in Svizzera tedesca dal 2004 vive ed insegna Religione cattolica ad Arezzo. Coniugato, tre figlie. Poliglotta – poliedrico… dottorando in Dottrina sociale della Chiesa, Licenza in Dottrina sociale della Chiesa ( PontificiaUniversità Lateranense). Giornalista pubblicista dal 2008 e direttore di www.kintsugi.associates ( giornale on line). Laureato in Sociologia politico – istituzionale, master in: Etica degli Affari del Consumo e della responsabilità sociale. Ex VicePresidenteCdA ASP Fossombroni – Casa Pia.

Nonostante insistenti lusinghe di liste “blasonate” perché PrimaArezzo? Semplice!…si sposa benissimo con Prima il Cuoreovvero prima il “tanto vituperato – bistrattato” Bene Comune.Duc in Altum!