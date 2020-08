L’On Riccardo Nencini Presidente Commissione Cultura del Senato all’inaugurazione della galleria a cielo aperto “I Grandi autori”

L’inaugurazione ufficiale della Galleria fotografica a cielo aperto – la prima in Europa – segnerà un momento importante per la cittadina casentinese che intende con questo progetto proporsi come una tappa turistica e culturale importante all’interno del circuito turistico regionale.

A commemorare l’importanza del momento ci saranno molti personaggi come il grande Giorgio Lotti che porterà una sua fondamentale testimonianza non solo sulla fotografia italiana, ma anche sulla storia italiana del Novecento che lui ha immortalato con la sua macchina fotografica.

Questa giornata sarà resa ancora più solenne dalla presenza dell’Onorevole Riccardo Nencini Presidente della Commissione Cultura del Senato che è voluto essere presente all’apertura ufficiale di un museo diffuso che ha caratteristiche uniche nel panorama nazionale ed internazionale.

La galleria corona, in questo modo, la vocazione di Bibbiena per la fotografia e il fatto che la nostra cittadina è sede nazionale della Fiaf, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, ma anche il punto di partenza per altri importanti progetti sulla fotografia italiana.

Lo sforzo della Fiaf, di Roberto Rossi come Presidente e dell’impegno del Comune di Bibbiena nella persona di Francesca Nassini sono stati anche valorizzati dalla stampa nazionale con l’uscita, per esempio, dello settimanale 7 del Corriere della Sera ad essa dedicato e di altri articoli e menzioni sui social di grandi media.

Ciò che rende ancora più importante questo percorso, iniziato una decina di anni fa, è l’interessamento e la fattiva collaborazione di aziende e imprenditori locali che hanno reso possibile un piccolo miracolo culturale destinato a diventare ancora più ricco nel tempo.