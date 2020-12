Lorenzo Bernardini confermato Presidente del CSI comitato di Arezzo

Lorenzo Bernardini è stato confermato presidente del Csi aretino per il quadriennio olimpico 2020-2024. “A sostegno del mondo sportivo in un momento così difficile – commenta – abbiamo chiamato questa tornata elettorale ‘con lo sguardo al futuro’, perché dovremo essere pronti e attivi per le esigenze e il sostegno che dovrà avere la categoria sportiva. Da oggi si apre un nuovo ciclo non solo per le nomine, ma per l’anno zero che il Covid ha segnato, a quanti operano nel settore sportivo e non solo”.

“Il mio mandato avrà al centro la formazione dei dirigenti, degli istruttori e del mondo sportivo. Obiettivo sarà quello di diventare sempre più una realtà di multiservizi sportivi, non soltanto mero ente con la vecchia ideologia di qualcosa di immobile, che si attiva solo per quel modo di vedere e vivere lo sport lontano dai giorni d’oggi. Ruolo centrale l’avranno i giovani che già si sono avvicinati, ma vorranno sempre più vivere i colori ciessini come opportunità e trampolino di sogni da realizzare”

Lorenzo Bernardini, presidente uscente, è stato quindi riconfermato alla guida del CSI Comitato di Arezzo per altri quattro anni. Il Comitato ha infatti rinnovato le sue cariche chiamando al voto circa l’80 % delle società affiliate.

“Le devo davvero ringraziare – conclude Bernardini – perché mi hanno rivoluto alla guida del CSI. La soddisfazione è soprattutto quella di vedere un team composto da giovani che sicuramente sapranno dare il loro contributo allo sviluppo del comitato aretino. Un consiglio che ha il giusto mix di esperienza e voglia di fare. Mi aspetta un bel compito e lo faccio con tantissimo entusiasmo”.

Sono stati nominati consiglieri:

Bonaventi Katia Cincinnato Francesca Fratini Stefano Giunti Valerio Innocentini Giulia Innocentini Mauro Palazzo Simon Pietro Paradisi Alunno Giancarlo

Revisore dei Conti, l’avvocato Marco Sarrini.

Hanno partecipato all’assemblea l’assessore allo Sport Federico Scapecchi che ha fatto i complimenti al nuovo consiglio facendo i propri auguri per il proseguo dell’ottimo lavoro svolto fino ad oggi inoltre ha portato i saluti anche il vicesindaco Lucia Tanti.

Nei prossimi giorni verranno comunicati i responsabili d’area e l’organigramma completo del Consiglio di Presidenza.