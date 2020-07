Lorenzo Iosco e Harvey Sachs incontro intercontinentale per il Festival delle Musiche

Martedì 28 luglio, alle ore 17:00, appuntamento tra il palcoscenico e la rete internet per il Festival delle Musiche che per la prima volta, nelle sue ventisei edizioni, affida ad una diretta social il suo necessario incontro con il pubblico, sulla pagina Facebook del Festival delle Musiche e sul canale YouTube OfficineProduzioni di Officine della Cultura, unendosi così alla fortunata programmazione nata durante il lockdown di OfficineFoyer.

Protagonista da Hong Kong, dove risiede da alcuni anni, sarà il clarinettista e direttore d’orchestra Lorenzo Iosco, più volte tra i protagonisti del Festival. Il musicista, aretino d’adozione, sarà accompagnato, dall’altra parte del pianeta, dallo scrittore e storico della musica Harvey Sachs in collegamento da New York per una conferenza dal titolo “Da Beethoven a Toscanini”.

L’incontro, unico nel suo genere tra due interpreti dello straordinario patrimonio musicale della storia umana, sarà seguito dall’esecuzione in streaming di Lorenzo Antonio Iosco (clarinetto) e di Benjamin Moermond (fagotto) del “Duetto per clarinetto e fagotto” No. 1 wo0 27 di Ludwig van Beethoven. Il duetto, scritto nel 1792, è parte delle poche composizioni per due strumenti senza pianoforte lasciateci da Beethoven. Opere giovanili, nate probabilmente per essere suonate da qualche particolare virtuoso, che conservano tuttavia una loro fresca singolarità.

Le replica dello streaming sarà proiettata su schermo cinematografico presso il Teatro all’aperto di Monte San Savino sempre martedì 28 luglio alle ore 21:30. Ingresso libero.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica e Jazz on the Corner. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

Info Festival e prenotazioni per gli eventi gratuiti presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Estra e Coingas SpA.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le rispettive pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/FestivalMusicaleSavinese), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/suonidallatorre). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.