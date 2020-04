Lotta alla solitudine, da lunedì Fraternita dei Laici attiva il servizio “Voce Amica”

Tanti: “Una implementazione importante per alleviare i disagi dei più deboli”

Un nuovo servizio si aggiunge a quelli già offerti da Fraternita dei Laici e destinati alla popolazione. Da lunedì prossimo, 27 aprile, sarà disponibile anche “Voce Amica”, che si pone l’obiettivo di offrire ascolto e scambio relazionale per alleggerire la solitudine nel periodo di isolamento per l’emergenza coronavirus.

Per usufruire del servizio si potrà contattare il numero telefonico 0575 377264 dal lunedì al venerdì in orario 9-13, il martedì e il giovedì anche in orario 15-18.

Con “Voce Amica” viene così implementato il ventaglio di assistenza al cittadino che, fin dall’inizio della quarantena, prevede i servizi di aiuto per i buoni spesa, lo sportello “Nonni Sicuri”, quello informativo sulle norme comportamentali e sui bandi in uscita predisposti a livello comunale, regionale e nazionale.

L’assessore Lucia Tanti ha commentato: “Un ringraziamento al magistrato di Fraternita, Monica Manneschi, che ha sviluppato questa idea, arricchendo la collaborazione con il Comune nell’ambito delle politiche sociali. Si tratta di un’implementazione importante per fronteggiare l’emergenza di questo periodo: anche un colloquio telefonico, in molti casi, può rivelarsi utile e portare sollievo. Mi piace sottolineare che il Comune non ha fatto fronte soltanto alle urgenze ma ha allargato il suo raggio d’azione a 360 gradi per alleviare, dove sia possibile, il disagio delle persone più deboli”.