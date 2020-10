Luca Panichi presenta il suo nuovo libro al Moby Dick Festival 2020

Montevarchi, 7 ottobre 2020 – La scoperta della malattia, il male che irrompe nella vita costringendo a ripensare priorità, valori e affetti, ma che anche, con grande forza d’animo, viene preso a pretesto per dare inizio a una profonda indagine interiore, affidata agli “Appunti del cuore”. Si chiama così il nuovo libro autobiografico di Luca Panichi, presidente dei Veterani dello Sport di Montevarchi, che sarà presentato sabato 10 ottobre a Terranuova Bracciolini nell’ambito del Moby Dick Festival 2020, il festival culturale dedicato a tematiche di attualità, letteratura, poesia e approfondimento che anche quest’anno riserva uno spazio agli autori del territorio valdarnese. L’incontro avrà inizio alle ore 9.45. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Saranno osservate tutte le disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

Atleta di rilievo nazionale e poi tecnico per le specialità del fondo e del mezzofondo, la vita di Luca Panichi cambia nel 2012, quando riceve la diagnosi di un cancro che ha scarse probabilità di sopravvivenza. Nei suoi primi due libri – “La mia corsa… continua” (2014) e “La bellezza del mio cancro” (2016) – ha indagato a fondo il rapporto tra la passione di una vita, la corsa, e la nuova sfida che il destino gli ha messo di fronte.

In “Appunti del cuore” conosciamo un Panichi confidenziale, che apre come mai prima d’ora sul percorso personale ed emotivo di chi è chiamato ad affrontare la malattia. L’autore lascia infatti che sia il cuore a parlare, a prendere – già dal titolo – i suoi appunti. Ogni giorno in modo diverso, come in un diario. C’è la sofferenza e c’è la gioia, momenti di riflessione si alternano ad altri abbandono alla pura emotività.

L’incontro, moderato dal giornalista sportivo Vezio Trifoni, vedrà la partecipazione del presidente di Fidal Toscana, Alessio Piscini, del giornalista Paolo Martini, autore della prefazione, di Paolo Allegretti, delegato regionale toscano dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, e di Sergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini.