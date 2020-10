Luca Stella è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale

Luca Stella è stato eletto all’unanimità presidente del Consiglio Comunale con 33 voti. Proposto per la maggioranza da Jacopo Apa, ha ricevuto apprezzamento e sostegno anche dai gruppi di opposizione Pd, Scelgo Arezzo, Arezzo in Comune e Movimento 5 Stelle. Sessantatre anni il prossimo 26 dicembre, è nato in Svizzera a Corzoneso, nel Canton Ticino. Libero professionista, è al suo quarto mandato come consigliere comunale essendo stato eletto per la prima volta nel 2006. Nell’ultima tornata amministrativa è stato eletto nelle liste di Fratelli d’Italia. Nella scorsa consiliatura ha ricoperto la carica di presidente della seconda commissione consiliare.

Dopo avere ricevuto dal consigliere anziano Alessandro Caneschi il campanellino con cui in questi anni scandirà i tempi delle sedute, Stella ha voluto rimarcare come “la carica istituzionale che mi accingo a ricoprire è a garanzia dei consiglieri comunali e della politica nella sua forma più alta. La assumo con entusiasmo, rispetto delle istituzioni e delle persone, onestà intellettuale, in nome del valore della centralità dell’aula e della rappresentanza popolare e anche per colmare le distanze che a seguito dell’abolizione delle circoscrizioni si sono create tra il ‘palazzo’ e le periferie. Rivolgo un saluto ai miei predecessori e auspico che questo Consiglio Comunale sia strumento di crescita sociale e culturale di questa città. Buon lavoro a tutti”.

L’ufficio di presidenza è composto anche dai due vicepresidenti Carla Borri (eletta nelle liste della Lega Nord) e Andrea Gallorini (eletto nelle liste del Pd).