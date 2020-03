L’ultima prova prima dello stop ha visto i ragazzi della Ginnastica Petrarca protagonisti

La Ginnastica Petrarca ha archiviato una prima fase di stagione particolarmente positiva per il movimento maschile di ginnastica artistica. I campionati toscani sono terminati proprio alla vigilia dell’interruzione di gare e allenamenti a causa del Covid-19 e, tra titoli regionali e podi, hanno visto la società aretina giocare un ruolo da protagonista nelle varie categorie. Un ulteriore dato positivo è inoltre rappresentato dal generale sviluppo dell’attività curata dai tecnici Stefano Violetti e Jacopo Pineschi in collaborazione con Alessandro Sadocchi, con un aumento del numero di atleti e con un miglioramento dei risultati ottenuti anche nelle massime competizioni Gold.

A testimoniare questa crescita è stata la finale dei Campionati Toscani Gold di Montevarchi, ultima gara disputata prima dello stop, dove i ragazzi della Ginnastica Petrarca sono riusciti a conquistare sei podi e le conseguenti qualificazioni per le fasi interregionali che assegneranno i pass per le finali nazionali. Il primo titolo toscano porta la firma di Leonardo Ercolani che ha trionfato alle parallele ed è arrivato terzo agli anelli nella categoria Senior, poi è risultata positiva la prova di Pietro Badini che si è laureato campione regionale agli anelli e che si è poi piazzato secondo al volteggio, terzo al corpo libero e quarto alle parallele tra gli Junior 3^ Fascia. Il terzo oro è stato merito di Tito Mariottini che, tra gli Junior 2^ Fascia, ha disputato la gara all-round in cui si è messo alla prova tra più esercizi dell’artistica: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. L’ultimo risultato di spessore è arrivato con Mattia Boncompagni che, in prestito all’Aurora Montevarchi, ha vinto tra gli Allievi 5^ Fascia risultando il migliore nella somma dei punteggi dell’all-round.

Una squadra della Ginnastica Petrarca aveva gareggiato, sempre a Montevarchi, nei Campionati Toscani Silver dove erano arrivate altre otto medaglie. A cogliere i podi sono stati Alessandro Sadocchi tra i Senior (oro a parallele, cavallo con maniglie e corpo libero), Manuel Zarrella tra gli Junior 1^ Fascia (oro a volteggio e corpo libero, e bronzo a parallele), Lorenzo Piazza tra gli Junior 2^ Fascia (oro agli anelli) e Valerio Lucariello tra gli Junior 2^ Fascia (argento al corpo libero), mentre Gabriele Mori era arrivato sesto nella gara all-round tra gli Junior 1^ Fascia.

Nel frattempo, un gruppo di atleti più giovani ha gareggiato nell’all-round del campionato regionale Silver di Rosignano riservato alle categorie dalla LA alla LD: a brillare è stato Alecsandru Gigi Musgociu che è arrivato primo negli Allievi 1^ Fascia, mentre a completare la squadra sono stati Filippo Alunni, Mateo Marku, Lorenzo Meli Baldocchino, Andrea Palarchi, Daniel Rossi e Tommaso Stocchi. «Il bilancio complessivo dei campionati toscani è ottimo – commenta Violetti, – perché siamo riusciti a far bene anche con atleti alle prime esperienze: dovremo essere bravi a proseguire questo percorso anche al momento del ritorno in palestra».

Arezzo, giovedì 19 marzo 2020