Lunedì 19 ottobre, ore 8: battesimo del CUP 2.0

Gli uffici aretini dell’Asl Tse hanno dedicato tre giorni al trasferimento dei dati nel nuovo sistema di prenotazione il CUP 2.0. Una memoria con 1.800.000 prestazioni: tante sono quelle che l’Asl Tse eroga nella sola provincia di Arezzo in un anno.

Da domani mattina alle ore 8, sarà quindi possibile utilizzare questo nuovo strumento per prenotare visite, diagnostica per immagini, esami strumentali e riabilitazioni in caso di traumi. E’ un software che unifica la procedura di prenotazione per tutto il territorio dell’Asl Tse e che progressivamente sarà esteso all’intera Toscana.

Con il nuovo sistema CUP 2.0 il cittadino potrà direttamente prenotare on line. Sarà sufficiente collegarsi al sito della Regione Toscana https://prenota.sanita.toscana.it/. Bisognerà avere sottomano sia il codice fiscale che il numero della ricetta. Non quella rossa ma la bianca, cioè quella dematerializzata; è quindi importante avere questa ricetta che consente non solo la prenotazione on line, ma anche di snellire le procedure di prenotazione nei punti fisici. Non tutte le prestazioni sarannno prenotabili con il sistema CUP 2.0. Rimane quindi attivo il CUP – WEB: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/prenotare-visite-ed-esami/ambito-aretino#onlineprenota per prelievi del sangue e altre prestazioni di laboratorio, odontoiatria, vaccinazione, medicina della sport, medicina legale e riabilitazione domiciliare.

Il CUP 2.0 sarà operativo in tutte le postazioni fisiche di prenotazione e ovviamente in quelle telefoniche: quindi in tutti i punti CUP fisici così come nelle farmacie e nelle Case della salute e negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. E questo ovviamente dove è stato attivato il servizio di prenotazione.

Tutti gli operatori coinvolti nel nuovo servizio, hanno avuto dalla Asl Tse un periodo di addestramento e si è trattato di oltre 2.00 operatori. Personale Asl ma anche dipendenti di farmacie, studi medici, istituti accreditati.

Ricordiamo le opzioni dei punti di prenotazione nella provincia di Arezzo:

1. Cup Telefonico (800575800 da rete fissa – 0575-379100 da mobile tra le 7.45 e le 17.30)

2. Farmacie (94 nell’intera provincia di Arezzo ).

3. Cup fisici (48 nella provincia di Arezzo: 33 Asl più 15 Case della Salute e studi medici )