M5S Arezzo “Buoni spesa per le famiglie aretine: in arrivo 525.803,42 euro”

Al fine di affrontare l’emergenza coronavirus, il Governo ha stanziato una

prima parte di contributi per i Comuni per un totale di 400 milioni.

Sono buoni spesa per le famiglie più bisognose che daranno un aiuto

concreto a coloro che sono maggiormente in difficoltà per l’acquisto di

generi alimentari e beni di prima necessità.

Saranno erogati nelle casse del comune di Arezzo 525.803,42 euro.

Auspichiamo la massima rapidità ed attenzione nella distribuzione di

queste risorse.

Restiamo altresì in attesa del piano operativo nonché delle valutazioni

politiche dell’assessore Tanti sull’argomento.

Movimento 5 Stelle Arezzo