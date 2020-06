M5S Arezzo: “Il parcheggio Baldaccio non può diventare una Casa della Salute. Immobili allo sfascio al Pionta”

L’emergenza Covid-19 ha fatto sì che la confusione di questa Giunta si protraesse ancora

per alcuni mesi. Questo si ripercuoterà non poco sugli Aretini.

Spostare importanti servizi sanitari nei locali del parcheggio porterà ad un notevole aumento di traffico e di conseguenza inquinamento in una zona già messa a ferro e fuoco in alcune fasce orarie quotidiane.

L’immobile è adatto e funzionale ad ospitare il centro prelievi, la pediatria, la medicina

generale? Dove parcheggeranno gli utenti? Ma, soprattutto, quali sono i termini e i costi

dell’accordo?

Troppe domande, troppe incognite.

La scelta più logica e sensata è la valorizzazione degli immobili del Pionta, a pochi passi

dall’ospedale e dal parcheggio San Donato: Villa Chianini, la ex Casa delle Suore, tanto per

fare alcuni esempi.

Una storia già vista: questa Amministrazione non intende fare nulla per il Pionta, il parco

più bello della nostra città. Continuerà il degrado, lo spaccio di droga, ma in particolare la

totale mancanza di sicurezza per chiunque attraversi il parco, indipendentemente

dall’orario.

Noi faremo di Villa Chianini la Casa delle Associazioni, della ex Casa delle Suore un

alloggio per gli studenti dell’Università, del chiosco di Campo di Marte un presidio della

Polizia Locale. Questi e tanti altri sono i nostri propositi per il Pionta.

Il Movimento 5 Stelle sempre dalla parte degli Aretini. E del buonsenso.

Movimento 5 Stelle Arezzo