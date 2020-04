M5S Arezzo risponde alle dichiarazioni del Sindaco Ghinelli. “Parole inaccettabili”

Parole ​inaccettabili ​quelle utilizzate dal Sindaco Ghinelli e riportate sulle testate giornalistiche aretine nella giornata di mercoledì 22 aprile.

Citiamo testualmente: “…​adesso non ho davvero voglia di correre dietro ad una opposizione che, purtroppo per tutti, è senza statura, senza cultura, senza caratura istituzionale ​ “.

Forse il Sindaco dimentica che ​anche l’opposizione rappresenta i cittadini ​ ed essendo anche il Movimento 5 Stelle parte della stessa, sentiamo la necessità di replicare. Noi abbiamo spesso criticato la Giunta e il Sindaco ma sempre con intento ​costruttivo ​ ed anche avanzando ​proposte ​ sulle varie tematiche affrontate. Abbiamo sempre mantenuto in ogni circostanza un comportamento ​politicamente ​ corretto nei confronti della maggioranza anche quando potevamo benissimo evitare di farlo.

Vedi il dibattito su quale dei due atti di indirizzo di maggioranza e parte dell’opposizione, relativi alle misure economiche da adottare per il dopo Covid-19, sarebbe dovuto passare al Consiglio Comunale del 20 aprile: il Movimento 5 Stelle ha preferito ​non votare​ vista la ​tragicomica discussione, in quanto era ​auspicabile​ , in questo momento storico così importante per Arezzo, ​avere un unico atto di indirizzo condiviso ​ e votato da tutti i consiglieri.

Per questo pretendiamo che il Sindaco non generalizzi ma abbia il coraggio di fare dei distinguo ​ e chiami in causa solamente coloro a cui si riferisce Vogliamo infine ricordare al Sindaco, in virtù delle sue ​dimenticanze ​ , che alle prossime elezioni comunali sarà presente anche il ​Movimento 5 Stelle​ con il suo candidato sindaco Michele Menchetti​ .

Movimento 5 Stelle Arezzo