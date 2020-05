M5S: “si avvicina la fase 3, giunta Ghinelli batti un colpo”

Nota del Movimento 5 Stelle

“Il piano messo in atto dall’attuale Giunta del Comune di Arezzo è ​inadeguato ​ . Gli attuali 2 milioni di interventi previsti sono minimi, in sostanza il Comune interverrebbe per una cifra pari a poco più dell’1% del proprio bilancio. Se prendiamo ad esempio Siena, la loro Giunta ha deliberato interventi pari a circa il 4% del bilancio.

E’ necessario un intervento economico ​importante ​ sulle tasse locali, dove il Comune può agire con la massima ​autonomia ​ : Tari, Imu, tassa di soggiorno, imposta sulla pubblicità, Cosap.

Queste le ​proposte ​del Movimento 5 Stelle Arezzo:

Tassa di soggiorno​: gli introiti resteranno nelle tasche delle aziende Aretine. Quindi è confermata la riscossione che rimarrà però agli operatori turistici. Cosap​: riduzione del 50% del pagamento fino a tutto il 2020. Tari​: rinvio pagamenti a partire dal 01.01.2021 e possibilità di rateizzazione per i soggetti in maggiore difficoltà. Imu​: rinvio pagamenti a partire dal 01.01.2021 e possibilità di rateizzazione per i soggetti in maggiore difficoltà. Imposta comunale sulla pubblicità​: riduzione del 50% fino al 31.12.2020.

Sicuramente in passato si sarebbe potuta attuare una ​lotta all’evasione ​ più serrata in quanto il Comune ha registrato ad esempio un ammanco di quasi tre milioni di euro sulla Tari nel 2018. Cifra che farebbe molto comodo adesso se fosse a disposizione della cittadinanza.

Si sente dire sempre più spesso che il Comune non può fare molto di più, come per la sicurezza ​ ed il ​degrado , tralasciando il fatto che un sindaco è per legge tenuto a svolgere funzioni di pubblica sicurezza e di vigilanza su tutto quanto possa interessare l’ordine pubblico.

Adesso è il momento di ​agire rapidamente nel versante economico​ dove vi sono tutti gli strumenti per farlo in maniera rapida e diretta”.