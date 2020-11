Malva, inaugurato il nuovo fontanello di distribuzione di acqua pubblica

Notevoli i benefici ambientali che si otterranno in termini di risparmio economico per le famiglie e produzione di rifiuti

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di dotare altre zone di Terranuova dei distributori di acqua pubblica. Dopo l’installazione del fontanello in piazza San Francesco e a Pernina davanti alla Coop è la volta della frazione di Malva.

“Attraverso la progressiva installazione dei fontanelli nei vari luoghi strategici del territorio – ha commentato il Vice Sindaco con delega ai lavori pubblici Mauro Di Ponte l’amministrazione comunale persegue l’obiettivo di voler valorizzare un bene prezioso come l’acqua pubblica, attraverso la promozione di una buona pratica capace di coniugare risparmio economico per le famiglie e riduzione della produzione di rifiuti e di inquinamento.

L’impegno dell’amministrazione – compatibilmente con le risorse disponibili – è

quello di collocarne altri in modo da coprire tutte le frazioni del territorio. Un ringraziamento speciale va al Comune di Loro Ciuffenna con il quale abbiamo realizzato quest’opera”.

“Inoltre- aggiunge il Consigliere con delega alle frazioni Paolo Castellucci – la realizzazione del fontanello di Malva, sita lungo la strada provinciale Sette Ponti, risponde ad un sentito bisogno sia della frazione stessa che delle vicine Persignano e Piantravigne, equidistanti rispetto alla centralità della prima. Il fontanello che inauguriamo oggi – continua Castellucci – è il primo installato nelle frazioni ed è della stessa tipologia

di quello già in funzione in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel capoluogo, in modo da avere una gestione similare e di utilizzo per la popolazione attraverso le medesime tessere”.

Notevoli i benefici ambientali che si ricaveranno in futuro da questo investimento: l’intervento, stando alle

stime di Arpat, porterà ad una riduzione dei rifiuti pari a 1.818,30 kg/anno con una riduzione media annua

di 1,90 kg/ab/anno.