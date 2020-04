Marco Casucci, “Un bel sospiro di sollievo e grande soddisfazione: i tamponi, effettuati nelle Rsa di Pratovecchio e Stia, sono risultati tutti negativi”

Il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) nei giorni scorsi, come per le altre Rsa toscane, aveva chiesto che finalmente venissero eseguiti i tamponi orofaringei anche in queste due Rsa del Casentino

Firenze – “Grande soddisfazione per il fatto che i tamponi, effettuati nelle Rsa di Pratovecchio e Stia, sono risultati tutti negativi. Una nuova e bella notizia per il casentino ma anche per la provincia di Arezzo. Ho sempre posto massima attenzione e cura per la vicenda delle residenze sanitarie assistenziali della Toscana chiedendo che venissero finalmente eseguiti i tamponi orofaringei anche nelle due Rsa di Pratovecchio e Stia. Oggi il Casentino sa che i nostri anziani, delle due case di riposo,non sono affetti da Covid-19. Un bel sospiro di sollievo per l’intera comunità” dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega).