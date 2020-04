Mascherine della Regione Toscana solo nelle farmacie. Agli over 70 residenti nel Comune di Arezzo, 5 mascherine gratuite a domicilio

Millecentocinquanta farmacie pubbliche e private hanno sottoscritto l’accordo con Regione Toscana per la distribuzione gratuita di mascherine. Queste ultime possono essere ritirate per tutta la famiglia da un solo componente con tessera sanitaria: ne spetta un kit di 5 alla volta, per un massimo di 6 volte nell’arco di 30 giorni, anche in Comuni diversi da quello di residenza visto che sarà la tessera sanitaria lo strumento di registrazione del quantitativo prelevato. Tale distribuzione gratuita interessa i cittadini residenti in Toscana e iscritti all’anagrafe sanitaria della regione. Al momento, la distribuzione delle mascherine non coinvolge le parafarmacie per ragioni di software utilizzato. I supermercati non sono più coinvolti.

L’erogazione delle mascherine andrà avanti per il periodo di emergenza Covid-19 e il rifornimento sarà costante per cui non ci sarà bisogno di affrettarsi e affollare i punti di distribuzione, rischiando così di creare file e assembramenti.

Regione Toscana ha inoltre provveduto a fornire all’amministrazione comunale un quantitativo ulteriore di mascherine e il Comune di Arezzo si è attivato per distribuirle in prima battuta a ogni cittadino over 70 residente. Nei prossimi giorni, grazie ancora ai volontari, arriverà a casa un kit gratuito con 5 mascherine.