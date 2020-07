Matteo Salvini, ad Arezzo martedì 7 luglio per sostenere Ghinelli

La segreteria provinciale della Lega Arezzo annuncia con entusiasmo l’appuntamento con Matteo Salvini, leader della Lega, che arriverà in città martedì ,a sostegno del sindaco Ghinelli per le elezioni amministrative e alla presenza di Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra per le elezioni Regionali!

Un segnale importante di quanto la città di Arezzo sia supportata da tutto il Centrodestra unito e dai suoi leader di riferimento, Matteo Salvini in primis. La conferenza stampa è convocata quindi per Martedì 7 alle ore 17 presso il Comune di Arezzo.