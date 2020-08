Mattesini: “Arezzo non è stata considerata tra le mete turistiche meritevoli di sostegno della Toscana”

“Nel corso degli ultimi 5 anni l’amministrazione comunale di Arezzo e la Fondazione Arezzo In Tour, hanno fatto crescere il turismo a livelli che in precedenza non erano nemmeno concepibili. Arezzo è stato il Comune capoluogo che è cresciuto di più, in Toscana, negli arrivi turistici: ha registrato un + 81,1%, a fronte di una crescita del 27,2% di Siena, del 21,4% di Pisa e del 14,9% di Firenze.

L’articolo 59 del decreto legge n.104 del 2020 riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle attività imprenditoriali di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.

La misura è limitata a quelle realtà che hanno registrato, prima dell’emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, e per i comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti.

Il contributo, 500 milioni di euro distribuiti tra 29 realtà turistiche, è concesso a condizione che il fatturato e i corrispettivi di giugno 2020 degli esercizi interessati abbia subìto una riduzione di oltre il 33% rispetto al mese di giugno del 2019 a causa del crollo delle presenze turistiche.

Arezzo purtroppo non beneficerà del contributo a fondo perduto sopra descritto. Ancora una volta Arezzo non è stata considerata tra le mete turistiche meritevoli di sostegno della Toscana, diversamente da Firenze, Siena e Pisa. Chi governa la Regione considera poco o niente Arezzo era la sua provincia. Pertanto credo che sia arrivato il momento di cambiare musica e di dare un nuovo governo alla Toscana.”