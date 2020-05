Maxi area pedonale e tavoli ovunque nei weekend: ecco come. Cambiano i percorsi dei bus

Da domani primo weekend con maxi aree pedonali e tavoli ovunque.

La novità è frutto della delibera di Giunta “Piano straordinario per le attività produttive e il sistema economico aretino nell’ambito dell’atto d’indirizzo di cui alla Del. G.C. n. 131/2020: “Arezzo non molla e riparte“: Misure in favore delle attività produttive e di pubblico esercizio“, che stabilisce modifiche sostanziali al vigente regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e pagamento del canone COSAP ed istituisce nuove zone pedonali del centro storico, attive il venerdì e il sabato dalle ore 19:00 alle 1:00 del giorno successivo. Le nuove aree pedonali sono quelle in giallo nella planimetria dell’immagine.

A seguito dell’istituzione delle nuove aree pedonali nel centro storico attive durante il weekend, a partire appunto da domani, venerdì 29 maggio, e per tutta la durata dell’orario estivo ci saranno modifiche ai percorsi delle corse a seguito della pedonalizzazione di via Roma nei giorni di venerdì e sabato dalle 19:00 in poi.

In particolare le modifiche riguarderanno le seguenti linee:

Linea L1D: Le corse provenienti dal capolinea giunte in via Veneto devieranno per viale Michelangelo (fermata provvisoria) – viale Signorelli – viale Giotto, dove riprenderanno normale percorso.

Linea L1S: Normale servizio fino a Viale Giotto poi le corse devieranno per viale Michelangelo – viale Pier della Francesca (fermata provvisoria), dove riprenderanno normale percorso.

Linee LF4 – LF5 – LF6 – LF8: Le corse provenienti da Pratantico, San Leo, Ceciliano e Antria effettueranno normale percorso fino a via Rossellino poi via Baldaccio – viale Cittadini – via Veneto – viale Michelangelo (fermata provvisoria) – viale Signorelli, dove riprenderanno normale percorso. Le corse provenienti da Fonte Rosa, Staggiano e Gragnone transiteranno da viale Signorelli – viale Michelangelo – viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) – via Rossellino, dove riprenderanno normale percorso.

Linee LF2 – LF9: Le corse provenienti da San Donato giunte in via Veneto devieranno per viale Michelangelo (fermata provvisoria) – viale Signorelli e poi riprenderanno normale percorso. Le corse provenienti dal Cimitero e da via Giotto transiteranno da viale Signorelli – viale Michelangelo – viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) e poi riprenderanno normale percorso.