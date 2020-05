Mercato del Giotto, ulteriori modifiche alla circolazione

Ulteriori integrazioni alla circolazione in zona mercato che si aggiungono a quelle comunicate la scorsa settimana: tra sabato 30 maggio e il primo di agosto dalle 6 alle 16 di ogni sabato nella corsia di marcia di nuova realizzazione che collega via Benedetto da Maiano al controviale di via Giotto in direzione di via Simone Martini viene sospesa la disciplina di pista ciclabile e pedonale, vengono istituiti il divieto di fermata dei veicoli e il senso unico di circolazione in direzione via Benedetto da Maiano → via Giotto, viene consentito il transito esclusivamente ai velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli delle categorie M1 ed N1.

Nel controviale di via Giotto compreso tra i civici 176 e 184 e nella corsia di 3 metri di larghezza realizzata dietro i banchi degli espositori scattano il divieto di fermata dei veicoli, il senso unico di circolazione in direzione via Benedetto da Maiano → via S. Martini e la possibilità di transito esclusivamente ai velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli delle categorie M1 ed N1.