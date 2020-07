Mercato del sabato: il gazebo della Lega Nord. Nel pomeriggio l’incontro con i cittadini sotto i portici di via Roma

Dopo la pausa causata dall’emergenza sanitaria, la Lega Nord scalda di nuovo i motori con il tradizionale gazebo al mercato settimanale. Sabato 11 luglio, infatti, l’intero gruppo consiliare sarà presente all’angolo tra viale Giotto e via Tiziano dalle 9,30 alle 12,30. Nel pomeriggio, invece, il tavolo si sposterà in centro, sotto i portici di via Roma.

La Lega Nord sarà impegnata, oltre che nel consueto dialogo con i cittadini, nella raccolta firme attorno ai suoi cavalli di battaglia: stop clandestini, pace fiscale, no ai vitalizi per gli ex parlamentari.