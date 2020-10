Mercato settimanale, nuova collocazione prorogata fino al 31 gennaio 2021

A seguito dell’estensione fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza, l’amministrazione comunale ha prorogato lo spostamento dei banchi del mercato settimanale che, dallo scorso maggio, hanno una nuova diversa da quella usuale.

L’area coinvolta è tra via San Tito, via Ricasoli, via Ciuffenna e piazza San Francesco. “Da questo venerdì – ha detto l’assessore Caterina Barbuti – abbiamo deciso di compattare i banchi restituendo parte di piazzale San Francesco (dal fontanello alla torre) per una migliore circolazione ed uso dei parcheggi del capoluogo, oltre che per rendere più fruibile l’area mercato.? Unica prescrizione è che tra banco e banco non ci deve essere accesso agli avventori al fine di garantire il distanziamento sociale ed il rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19”.

Le nuove disposizioni restano valide fino al 31 gennaio 2021.