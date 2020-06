Minaccia il suicidio, tenta di picchiare la madre e spintona i Carabinieri intervenuti per calmarlo: denunciato per resistenza

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni a intervenire per primi per cercare di calmare un disoccupato italiano quarantenne, con diversi precedenti alle spalle, che ha dato in escandescenza, probabilmente dopo aver abusato di sostanze stupefacenti. L’uomo ha dapprima avuto un acceso alterco con la madre, e, successivamente, all’arrivo dei militari dell’Arma ha reagito sporgendosi vistosamente dalla finestra dell’abitazione e minacciando di lanciarsi di sotto.

I Carabinieri sono riusciti a farlo desistere dall’intento suicida, inizialmente allontanandosi come l’uomo aveva richiesto: a quel punto, spaventato per la presenza dei militari e temendo di essere arrestato, ha provato a lasciare dall’abitazione ma è stato nuovamente raggiunto dai Carabinieri della pattuglia e dal Comandante di Stazione che, pur non essendo in servizio, nel frattempo aveva raggiunto il luogo, richiamato dai suoi militari.

Nelle operazioni di identificazione, ha iniziato a spintonare i Carabinieri castelnuovesi che, dopo averlo calmato, lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo le formalità di rito, ritenendo che fosse prevalente l’esigenza di un aiuto medico, i Carabinieri hanno deciso di accompagnarlo presso l’ospedale di Montevarchi per farlo sottoporre a visite specialistiche ed ulteriori accertamenti sanitari.