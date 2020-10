Modifiche alla circolazione e alla sosta per lavori stradali

Prorogato fino a mercoledì 7 ottobre il divieto di sosta in via delle Biole dal civico 5 al civico 7, in via di Montione dal civico 36 a via dei Palazzetti, in quest’ultima nel tratto compreso tra via di Montione e la S.P. 1 Setteponti, a Quarata nel tratto che va dalla Setteponti al civico 59/B. La circolazione veicolare sarà regolata da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso. Attenzione anche al senso unico alternato a Quarata dal Km 3+400 al Km 3+737. Orario 8,30-17,30.

Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre, in piazza Amintore Fanfani, 24 ore su 24, è precluso ai pedoni il marciapiede limitrofo all’uscita dei veicoli dal parcheggio.

In Corso Italia, da lunedì 5 a mercoledì 14 ottobre scattano il divieto di sosta e il restringimento della carreggiata dal civico 26 per una lunghezza complessiva di 20 metri. Orario 8,30-17,30.

Da mercoledì 7 ottobre fino al giorno successivo compreso, restringimento della carreggiata dal civico 13 al civico 27 di via Vittorio Veneto dalle 8,30 alle 18,30.

Da giovedì 8 ottobre e fino al giorno successivo compreso, divieto di sosta e restringimento della carreggiata in via Sanarelli dal civico 28 per una lunghezza complessiva di 10 metri (orario 8,30-17,30) e senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso a Vitiano nel tratto di via Dei Rossi 73 per una lunghezza complessiva di 10 metri (orario 8,30-17,30).

Sempre da lunedì e fino al termine del mese di novembre il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri sarà nel tratto di via Spallanzani compreso tra le intersezioni con via Fleming e quella con via Morgagni e nel tratto di via Morgagni compreso tra le intersezioni con via Spallanzani e con via degli Ubertini. Orario 8,30-18,30.