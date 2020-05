Monte San Savino, annullata la rievocazione storica “La notte del Conte Baldovino”

Annullata a Monte San Savino la 23° edizione della rievocazione storica “La notte del Conte Baldovino” e tutti gli eventi collaterali che vedevano coinvolti i quattro quartieri della città (Castiglia, Jalta, Porticciolo e San Giovanni), in programma per il prossimo mese di giugno.

“Come potrete immaginare è stata una decisione dolorosa e sofferta ma inevitabile viste le misure di contenimento adottate a livello nazionale per affrontare l’emergenza Covid-19 – ha sottolineato Marco Cavallini, Presidente della Pro Loco di Monte San Savino, organizzatrice de La notte del Conte Baldovino – la nostra rievocazione è così tanto amata da coinvolgere moltissime persone per tutta la sua durata e sarebbe stato impensabile poterla organizzare in sicurezza”.

“Purtroppo – ha concluso Marco Cavallini – il periodo che stiamo affrontando è doloroso sotto tanti aspetti e anche l’impossibilità di vivere gli splendidi momenti che ogni anno la nostra festa in onore del Conte Baldovino ci regala, è uno di questi. Certo non abbiamo perso la fiducia e l’ottimismo e stiamo già lavorando, tutti insieme, per ripartire il prima possibile con l’appoggio di tutta la nostra fantastica comunità”.