Monte San Savino: tecnici Nuove Acque al lavoro nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio

I tecnici di Nuove Acque hanno programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Monte San Savino, per migliorare la qualità dell’acqua erogata, nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, dalle 23.30 alle 6.00.

I lavori determineranno abbassamenti di pressione e di portata, associati a fenomeni di torbidità in via Santa Maria delle Vertighe, via P. Pio, via P. Doppioni, via S. Angiolo, loc. Il Nonno, vi dell’Esse, via Costa del Molino, via S. Quasimodo, via G. Deledda, via Luigi Carletti, via del Crocefisso, via del Molino, via del Caggiolo, loc. S. Bartolomeo, loc. Rialto e loc. Poggiarello.

Tali fenomeni potranno protrarsi anche nella giornata di mercoledì 27 maggio.