Montevarchi: aperte le iscrizioni ai centri educativi “Il cerchio” e “Il piccolo principe”

Lunedì 14 dicembre riprenderanno le attività dei Centri socio-educativi “Il cerchio” e “Il piccolo principe” organizzate dal Comune di Montevarchi con modalità a distanza per il sostegno allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici.

Un servizio richiesto da molti cittadini proprio come momento di sostegno verso gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado anche perché i I centri socio-educativi del Comune si configurano da anni come un’opportunità preziosa per i minori del territorio per favorire l’integrazione e la socializzazione, in un contesto collaborativo attento ai bisogni e alle risorse di ciascuno, che garantisce pari opportunità educative, potenziando la rete di sostegno alla famiglia e prevenendo l’insorgere di situazioni di abbandono scolastico, disagio e devianza.

Per tali ragioni si ritiene quindi fondamentale mantenere la realizzazione di questo servizio, seppur con modalità diverse ma necessarie per affrontare serenamente e nel rispetto delle regole questo periodo di emergenza sanitaria, con l’obiettivo primario di supportare i minori nello svolgimento dei compiti scolastici, ma anche di mantenere una relazione educativa con coloro che ogni anno frequentano i Centri e garantire a tutti e a tutte le famiglie che ne hanno bisogno, un sostegno nella didattica in orario extrascolastico. In questo frangente risulta ancor più importante un lavoro congiunto con gli Istituti e i docenti, che possano veicolare l’informazione alle famiglie e con i quali è opportuno mantenere un contatto tale da approfondire la situazione individuale di ciascun minore, cosicché il lavoro svolto in orario scolastico e extrascolastico possa procedere parallelamente puntando a obiettivi e metodi condivisi.