Montevarchi, arrestato dai carabinieri 38enne per spaccio

Montevarchi – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, è stato arrestato dai Carabinieri dell’ Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno un giovane spacciatore. L’arresto è arrivato a conclusione di una attività investigativa nata dal continuo via vai di soggetti in atteggiamento sospetto che entravano ed uscivano dalla sua abitazione. Notato l’ennesimo acquirente uscire dal palazzo nel centro di Montevarchi, i Carabinieri non si sono lasciati sfuggire l’occasione per accedere all’abitazione dove hanno trovato lo spacciatore.

L’uomo, un 38enne, disoccupato di origine libica con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di sei grammi e mezzo di marijuana, sette grammi e mezzo di cocaina e quasi diciassette grammi di hashish tutti confezionati in dosi pronte per la vendita al dettaglio; oltre alle sostanze stupefacenti i militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, nove telefoni cellulari con l’uomo teneva i contatti con gli acquirenti, diverso materiale per il confezionamento delle dosi di droga e la somma di oltre 4.500 euro in contanti, ritenuta essere il frutto dell’illecita attività di spaccio.

L’uomo dopo l’arresto sarà detenuto, su disposizione dell’autorità giudiziaria presso la camera di sicurezza della Caserma dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno in attesa della celebrazione dell’udienza con rito direttissimo fissata per la mattinata odierna.