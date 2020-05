Montevarchi, bando per i contributi per l’erogazione di contributi economici ad enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro: prorogata la scadenza

A seguito del prolungarsi dell’emergenza del contagio da Covid19 e dopo l’uscita del Dpcm del 17 maggio che stabilisce le nuove misure urgenti di contenimento del contagio da Covid19, l’Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare al 15 giugno p.v. il bando per la concessione di contributi e di altri benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, senza scopo di lucro la cui scadenza era prevista per il 30 maggio.

L’ulteriore proroga è stata prevista in quanto il Dpcm del 17 maggio indica le modalità con cui potranno essere svolte dal 15 giugno in poi, le attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, per bambini e ragazzi, al chiuso o all’aria aperta e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Però pur stabilendo le date di riapertura, ad oggi non siamo in grado di conoscere in modo specifico le modalità precise con cui potranno svolgersi le altre tipologie di iniziative o attività previste dal bando. Per questo motivo continuano a perdurare difficoltà nell’istruire progetti da parte delle associazioni che dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità che saranno stabilite per il contenimento del contagio da Covid19 anche nell’organizzazione di eventi culturali, sociali, sportivi e di promozione del territorio.

Nel contempo, proprio alla luce di queste valutazioni, è stato deciso anche di integrare il bando per l’erogazione di contributi economici ad enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro per progetti in campo sociale-culturale-sportivo e di promozione del territorio per l’anno 2020. In primo luogo sarà possibile finanziare solo quei progetti o iniziative realizzabili nel rispetto della normativa di contrasto al contagio da COVID– 19.

In secondo luogo si dà la possibilità, a coloro che hanno già presentato domanda, di adeguare i progetti alla normativa di contrasto al contagio da COVID-19, attraverso una variazione o rimodulazione delle attività e del piano economico. Nell’home page del sito del comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it alla voce bandi e concorsi, nello spazio bandi è reperibile sia il bando stesso che tutta la documentazione necessaria compreso il modulo di domanda e dove sono riportati i nuovi tempi di scadenza del bando stesso.