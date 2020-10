Montevarchi: celebrazioni del 4 novembre

Si avvicina la festività del 4 Novembre Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate e l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa volta al contenimento del diffondersi del Covid 19, intende celebrare la festività di concerto e in collaborazione con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma presenti nel territorio.

Pertanto Mercoledì 4 Novembre 2020 la cerimonia prevede alle ore 10 la partenza da Piazza Umberto per la deposizione delle Corone ai seguenti Monumenti: Levane – Levanella – Borro al Quercio – Ricasoli – Cimitero Urbano Capoluogo – Piazzale Europa – Moncioni – Via Mochi – Via Calamandrei. Nel pomeriggio alle ore 18.15 avverrà il ritrovo di tutte le Autorità in Piazza Varchi presso il Loggiato del Municipio per la Deposizione Corona di Alloro al Monumento Caduti Guerra 1915/18.

A seguire, dopo l’Onore ai Caduti, ci sarà il saluto del Sindaco. Tutti i momenti della cerimonia si svolgeranno in forma statica alla presenza del Sindaco, dei rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale, del sacerdote, di un rappresentante delle associazioni combattentistiche e partigiane (Nastro Azzurro) e di un rappresentante delle associazioni d’arma in rispetto dei protocolli stabiliti per l’occasione per evitare assembramenti di persone.