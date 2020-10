Montevarchi: ecco le modalità da seguire per la festività dei Santi

L’Amministrazione Comunale informa che in occasione delle Festività dei Santi i cimiteri del territorio saranno aperti con orario continuato dalle ore 8 alle ore 18 fino al 2 novembre compreso.

Il 2 novembre si svolgerà la tradizionale S. Messa al cimitero del capoluogo seguendo le disposizioni e i protocolli anticovid previsti nei casi delle celebrazioni religiose. Cambia anche la viabilità lungo le strade principali che conducono al cimitero del capoluogo e al riguardo la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che prevede le seguenti variazioni in vigore fino al 2 novembre compreso:

-è confermato il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati dell’intero tratto di Via della Sugherella;

-è confermato divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati di Via dei Cinatti e sull’area della rotatoria posta all’uscita della stessa in intersezione con Via Chiantigiana;

-è istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati di Via Chiantigiana (S.P. 408 Chiantigiana), dall’inizio del Centro abitato fino alla rotatoria di Via dei Cinatti;

-è istituito senso unico di circolazione sul tratto preesistente di Via della Sugherella compreso tra l’ingresso principale del Cimitero e la Loc. Ponte Cinatta, con direzione ingresso Cimitero Urbano – Loc. Ponte Cinatta;

-i veicoli in transito sul tratto di strada di cui al precedente punto d) all’intersezione con Via Chiantigiana (S.P. 408 Chiantigiana) dovranno obbligatoriamente svoltare a destra verso la rotatoria;

-nel tratto di strada di Via della Sugherella compreso tra l’ingresso principale del Cimitero e la Loc. Ponte Cinatta, nonché su Via dei Cappuccini (tratto adiacente il Cimitero) la sosta dei veicoli sarà consentita nei tratti e con le modalità indicate dalle segnaletica stradale temporanea dislocata.

In questi giorni si assisterà a un notevole aumento di persone che frequenteranno i cimiteri nel territorio comunale. Invitiamo tutti a mantenere il distanziamento fisico, ad indossare sempre correttamente la mascherina e a cercare nel limite del possibile di utilizzare al meglio la fascia oraria di apertura dei cimiteri per evitare possibili assembramenti.