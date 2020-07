Montevarchi Estate 2020, “giovedì in piazza” spettacolo teatrale con Katia Beni e Donatella Diamanti dal titolo “Tutti sotto il tetto”

Continua giovedì 23 luglio alle ore 21.15 in piazza Varchi, la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”.

L’evento di questa sera fa parte della Rassegna “giovedì in piazza” con lo spettacolo teatrale “Tutti sotto il tetto” con l’interpretazione di Katia Beni e Donatella Diamanti per la messa in scena di Carmen femiano e i suggerimenti al testo di Alessandro Bini e Vittorio Gori. Un evento in collaborazione con l’Associazione Centro Commerciale Naturale Vie di Montevarchi.

Katia Beni è nota per la sua interpretazione del personaggio di Tina nella serie televisiva Carabinieri. Katia Beni nasce a Scandicci il 15 settembre 1961. E’ attrice teatrale, cinematografica e scrittrice umoristica. Presente nel panorama televisivo dal 1985. Ma prima di approdarvi, nasce come comica all’interno del trio tutto femminile “Le Galline” composto da Erina Maria Lopresti e Sonia Grassi. Deve il suo debutto televisivo ad Alessandro Benvenuti. Ha scritto un libro a quattro mani con Donatella Diamanti: “Renzino mon amour – Lui, lei e l’arbre magic”. Nel 2007 l’abbiamo vista calcare di nuovo il palcoscenico con il trio storico “Le Galline”, che si sono riunite dopo 20 anni. Al cinema la ricordiamo in “Zitti e mosca” di A. Benvenuti, “Caino e Caino” di A. Benvenuti, “Fratelli coltelli” di M. Ponzi, “Bagno Maria” di Giorgio Panariello, “La vita è un gioco” di F. Campus. In televisione ha preso parte a molti progetti: “Aria Fresca” condotta da Carlo Conti, “Domenica in ” condotta da Mara Venier, “Costanzo Show”, “Carabinieri” edizioni 1-2-3-4-5-6 (dove interpretava il ruolo di Tina)

Questa la trama di “Tutto sotto lo stesso tetto”.

No, non è uno scioglilingua. Semmai la narrazione tragicomica di una sfida improbabile: quella di trovare un rifugio, un luogo tutto per sé. Di mettere qualcosa sopra la testa, nella speranza che ci ripari dalle follie del mondo fuori, per poi capire che di follia ciascuno di noi è portatore sano ovunque provi a nascondersi. Per quelli della generazione dei così detti “fatti in casa”, nel senso dei nati proprio in casa, il sogno di un tetto sulla propria testa, di una casa di proprietà, resta un obiettivo da rincorrere per tutta la vita. Forse è un fatto inconscio. E quando l’occasione arriva, ci si sente un po’ più felici e si osa, con impavido coraggio: massacrandosi con l’attivazione di mutui a vita, che estingueremo oramai vecchissimi. Ma il sogno è realizzato: finalmente un tetto sotto cui mettere tutto. Salvo poi accorgersi che c’è un prezzo da pagare e che sotto quel tetto, saranno talmente tante le contraddizioni da vivere, che sarebbe stato meglio restare girovaghi il più a lungo possibile. Ed è sui paradossi vissuti dentro casa, al riparo dal mondo, che il nuovo spettacolo di Katia Beni prova ad indagare e riflettere con il suo sguardo divertito e irriverente. Ecco allora una galleria infinita di situazioni esilaranti, giocate rigorosamente sotto lo stesso tetto: dall’acquisto dell’immobile, al delirio dei lavori di ristrutturazione, fino ai piccoli fatti che la vita quotidiana ci propone una

volta chiusa la porta di casa.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– presso il sito di eventibrite al link: https://quelleserealcinema.eventibrite.it