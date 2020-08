Montevarchi Estate 2020, la rassegna “C’è musica in piazza” 4 agosto ore 21.15 – Cauteruccio Band in concerto in piazza Vittorio Veneto

Continua sabato 1° agosto in piazza Vittorio Veneto la rassegna di musica rock nazionale e internazionale “C’è musica in piazza” che propone una serie di concerti di gruppi musicali e di solisti curati dall’Associazione Via dei Musei. La serie di concerti fanno parte della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”.

Martedì 4 agosto alle ore 21.15 si terrà il concerto del gruppo Cauteruccio Band. Si tratta di un progetto che riunisce al proprio interno due anime: quella del cantautorato italiano e quella della moderna band musicale. Ideato da Salvatore Cauteruccio al termine della sua esperienza con i Telesplash, di cui era batterista e compositore, vede ufficialmente la luce con l’iscrizione a “Musicultura” 2017. L’artista nel 2015 sente accrescere in sé il bisogno di interpretare i propri brani, decidendo quindi di spogliarsi dalle vesti di autore e batterista per indossare quelle di chitarrista/cantante. Rinchiusosi per un anno nella sua piccola sala prove compone 20 brani destinati a diventare il biglietto da visita per la ricerca di nuovi musicisti che possano affiancarlo sia in studio di registrazione che nell’attività live. Entrano così a far parte del progetto la batterista Stefania Ceccarini e Diego Gnaldi (basso). I 3 iniziano a conoscersi, suonare, scrivere, arrangiare, cercando una propria identità, una propria collocazione. Nel giugno del 2016 entrano in studio di registrazione e i 10 brani facenti parte del loro primo lavoro traggono ispirazione e sfumature dal periodo d’oro della canzone d’autore italiana, ma si pongono nello stesso tempo a fianco del nuovo cantautorato di cui sono attenti conoscitori. Le loro canzoni puntano direttamente al cuore degli ascoltatori, con lo scopo di sollecitare la parte più emozionale presente in ciascuno di essi.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– inviando una mail a: [email protected]

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e martedì e giovedì ore 15.30 – 17.30).