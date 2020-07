Montevarchi Estate 2020, Spazio alla danza al chiostro di Cennano. Il 26 luglio lo spettacolo “Big Bang Urban Live” proposto dalla compagnia Kinesis Contemporary Dance Company

Appuntamento con la danza all’interno della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”.

Domenica 26 luglio alle ore 21.15 si lo spettacolo di danza e musica dal vivo proposto da Kinesis Contemporary Dance Company dal titolo “Big Bang Urban Live” all’interno del chiostro di Cennano.

La performance prende spunto dalla vita reale, da tutti gli input che riceviamo giornalmente, soprattutto in questi ultimi mesi: da qui parte la voglia di cercare un cambiamento, di trovare una sensibilità nuova, ispirandosi allo scrittore Gianni Rodari, capace di illuminare, comprendere e includere. Uno spettacolo che si allontana dunque da tonalità scure per cercare toni chiari e luminosi, per dare valore al nostro ruolo nella società. Momenti con sfumature sarcastiche, ci strapperanno un sorriso per riconnetterci con il mondo. L’interazione con l’ambiente circostante è stretta e fa riferimento a tutti gli aspetti della sua identità. L’intento è inoltre anche quello di valorizzare

il patrimonio culturale e artistico pubblico del luogo: l’interazione con l’ambiente circostante è stretta e fa riferimento a tutti gli aspetti della sua identità. Uno spettacolo coinvolgente adatto a tutti. La performance di 25 minuti circa sarà proposta in tre diverse repliche (ore 18, 19.30 e 21.15) anche in considerazione dei soli 48 posti a disposizione per ogni replica per le norme relative al covid19. Le prenotazioni sono già in corso.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– inviando una mail a: [email protected]

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e martedì e giovedì ore 15.30 – 17.30).