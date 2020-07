Montevarchi Estate 2020, spettacolo teatrale di Anna Meacci dal titolo “TuttoDaSola”

Continua giovedì 9 luglio alle ore 21.15 in piazza Varchi, la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. L’evento di questa sera fa parte della Rassegna “giovedì in piazza” con lo spettacolo teatrale “TuttoDaSola” di e con Anna Meaacci per la Compagnia AAssociazione Catalyst, realizzato in collaborazione con l’Associazione Centro Commerciale Naturale Vie di Montevarchi.

“TuttoDaSola” è uno spettacolo da non perdere interpretata da una grande attrice di teatro. Anna Meacci. Dal suo debutto con il Laboratorio nove in “Tutti quelli che cadono” di S. Beckett, l’eccezionale comica fiorentina ha recitato in spettacoli di grande successo da “Bella scoperta” a “Caldane” scritto in coppia con un’altra colonna della comicità fiorentina al femminile Dodi Conti al bellissimo “Romanina” nel quale racconta con una classe impareggiabile la storia di Romano Cecconi divenuto Romina famoso in tutta Italia come la Romanina. L’abbiamo vista al cinema in “Caino e Caino” in “Grazie di tutto” e “Quore”, in tv l’abbiamo vista in “Avanzi” nel “Pippo Chennedy Show”, in “Television” e ospite fissa di “Geo & Geo” in onda su Rai Tre. Così Anna Meacci presenta il suo spettacolo “TuttoDaSola”: “Amo raccontare. Amo raccontare storie. Questo “amore” me l’ha trasmesso il mio babbo, molti anni fa, quando ero piccola, con le trecce lunghe e una ghigna indisponente stampata su una faccetta paffuta. Quando in casa Meacci si guardava poco la televisione ma si raccontava tanto. Si raccontava di tempi lontani e di un mondo a me sconosciuto. Quei racconti erano le mie fiabe. Fiabe senza principi e principesse ma ricche di persone reali capaci di azioni mirabolanti. In TuttoDaSola porto in scena l’amore per il racconto partendo proprio dai miei ricordi. Perché come diceva il mio babbo: “Popa i ricordi a volte fanno male, ma non averne è peggio!” Dimenticavo: il tutto con allegria e leggerezza!”

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

