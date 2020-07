Montevarchi Estate 2020, ultimo appuntamento con la rassegna di musica classica “Musiche dal cinema – polvere di stelle”

Ultimo appuntamento con la rassegna di musica classica realizzata in collaborazione con l’Associazione Montevarchi Musica per la direzione artistica del Maestro Primo Oliva, all’interno della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. Sabato 18 luglio alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, si svolgerà un concerto di pianoforte e flauto che vedrà come protagonisti Stefano Mazzifoni ed Palmiro Simonini dal titolo “Musiche dal cinema – polvere di stelle” che si esibiranno in musiche di Rota, Morricone, Verdi, Weinstein, Mascagni, Marcello, Bizet.

Stefano Mazziffoni diplomato con il massimo dei voti a soli 16 anni, si è perfezionato con eccellenti maestri in prestigiose Accademie. In veste di solista ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto del mondo con numerose orchestre. Ha tenuto concerti in tutta Europa e nel mondo, registrando per prestigiose radio. È ideatore dello spettacolo “Concerto d’Amore in Versi” e “Maria Callas e Pier Paolo Pasolini: Un Amore Impossibile” con l’attore Fabio Testi, L’Orfeo con l’attore Andrea Bosca e “Omaggio a W. Shakespeare” con l’attore Giancarlo Giannini. Dal 2017 è Curatore Artistico del Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere.

Palmiro Simonini ha conseguito il diploma di pianoforte al Conservatorio Arrigo Boito di Parma con il M.° Roberto Cappello nel 1991. Nel 1999 si è diplomato presso l’Accademia Musicale di Firenze sotto la guida del M.° Pier Narciso Masi. Ha conseguito il Diploma in Didattica della Musica e la laurea di secondo livello per l’insegnamento del pianoforte presso il Conservatorio Boito di Parma. Nel dicembre 2002 ha accompagnato il M.° Luciano Pavarotti e la Soprano Annalisa Raspagliosi presso il Teatro Asioli di Correggio.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– inviando una mail a: [email protected]

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e martedì e giovedì ore 15.30 – 17.30).