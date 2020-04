Montevarchi: guidava l’auto senza aver conseguito la patente, sanzionato dalla polizia

Nella giornata di lunedì 30 marzo u.s. personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Montevarchi, nel corso dei mirati servizi Anti-Covid, procedeva al controllo di un autoveicolo con a bordo tre persone.

I soggetti, (due ragazzi ed una ragazza di età compresa tra 23 e 32 anni con precedenti penali di vario tipo) venivano debitamente identificati e controllati in banca dati interforze. Il conducente del veicolo non risultava aver mai conseguito la patente di guida, motivo per il quale veniva sanzionato ai sensi del Codice della Strada ed il veicolo posto sotto fermo amministrativo (tre mesi).

Tutti e tre inoltre risultavano residenti in Comuni diversi da Montevarchi e soprattutto non giustificavano, in maniera adeguata e rispondente alla normativa in materia di controllo dell’emergenza epidemiologica, il motivo per il quale si trovavano in quel territorio. Per tale ragione si procedeva alla contestazione dell’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 4 del DL 19/2020 (recidivi) dopo aver appurato che alcuni giorni prima (il 18 marzo scorso) i predetti erano stati già controllati e sanzionati da personale dell’Arma dei Carabinieri per aver violato il DL dianzi enunciato.