Montevarchi: i servizi cimiteriali spostano il loro ufficio da Palazzo Martini al Cimitero

festività ei santi. La scelta è stata fatta in considerazione del forte aumento di affluenza di persone che si registra in questo periodo che precede la festività dei Santi, al cimitero urbano.

Lì esiste un ufficio che in questi giorni è stato debitamente attrezzato in modo da poter svolgere anche il normale servizio dell’ufficio cimiteriale con la consegna di modulistica, l’attivazione di procedure, informazioni, ecc…. Così chi in questi giorni si recherà al cimitero potrà avere anche un supporto dal personale dell’ente per quanto attiene alle varie procedure.

L’apertura al pubblico sarà sempre garantita con gli stessi orari, ovvero il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 e il giovedì mattina dalle 10.00 alle 13.00. Ma chiamando il numero 3357730091 sarà possibile anche prenotare un appuntamento specifico sempre presso l’ufficio collocato al cimitero di Montevarchi. Il servizio tornerà nella sua sede tradizionale in Palazzo Martini dal 3 novembre in poi.