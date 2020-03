Montevarchi: la nuova organizzazione degli uffici aperti al pubblico

Gli uffici comunali ricevono su appuntamento, ad eccezione della Polizia Municipale, dove l’accesso è comunque contingentato per rispettare le distanze minime.

Ciò comporta, come voi ben capite, una diversa organizzazione dell’accoglienza:

➡️Servizio Anagrafe (richiesta certificati anagrafici e di stato civile e richieste di residenza): l’accesso all’Urban Center è garantito, ma soggetto al rispetto delle distanze minime di sicurezza. Per gli appuntamenti, si può contattare in orario di ufficio il numero di cellulare: 3206128013

Per il rilascio della carta di identità il servizio già da tempo è su prenotazione.

➡️Servizi Ufficio Incomune è necessaria la prenotazione attraverso una delle seguenti modalità: 055.9108246, o mail a [email protected]evarchi.ar.it, o utilizzando la chat dal sito www.comune.montevarchi.ar.it. Un addetto sarà a disposizione, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per concordare un appuntamento sulla base anche della specifica richiesta. Per le comunicazione via email, la risposta sarà data entro un giorno dal lunedì al sabato.

Si ricorda che i servizi svolti dall’Ufficio Incomune sono i seguenti: attivazione 6Card; agevolazioni utenze (consumo acqua, luce, gas, Tari); autenticazioni di firma e copia (tutte le forme di autenticazione); pagamenti mensa e trasporto scolastici; apertura/chiusura tassa dei rifiuti (Tari); apertura/chiusura passi carrabili; assegno di maternità o per il Nucleo familiare; richiesta contributo regionale per figli disabili; certificato di idoneità abitativa; agevolazioni sui servizi scolastici (pacchetto scuola, ecc.); informazioni sui servizi comunali, quali ad es. abbonamenti parcheggi a pagamento, contrassegno invalidi e permessi parcheggi per residenti in centro storico, oppure cessazioni e volture lampade votive, ecc; richiesta accesso agli atti amministrativi; centro di ascolto per cittadini stranieri (per la sola mattina del sabato).

➡️Servizio Protocollo degli atti consegnati a mano dai cittadini sarà invece escluso dalle prenotazioni e resta dunque possibile durante l’arco di apertura del servizio.

Gli ambienti utilizzati per i ricevimenti sono stati dotati di sistemi di protezione adeguati e sono presenti dispenser con soluzione disinfettante per le mani, disponibili anche per l’utenza. Nell’applicazione delle misure di contenimento, per evitare zone di contatto e assicurare la “distanza di sicurezza” sia per l’utenza, sia per i lavoratori, è stato individuato un percorso, segnalato da appositi cartelli, di ingresso per accedere alle postazioni di front office e di uscita dai locali.

➡️Servizio Tributi: riceve su appuntamento, il martedì dalle 10.00 alle 13.00, e dalle 15.30 alle 17.00; il giovedì dalle 10.00 alle 13.00, contattando i seguenti numeri

👉Imu: 05591008303; tari:0559108203; 0559108233; 0559108282; Affissioni: 0559108220; tematiche generali: 0559108221

➡️Servizio SUAP riceve su appuntamento, il martedì dalle 15.00 alle 17.30; giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00. In sala di attesa è permesse la sosta di due persone alla volta con la distanza minima di sicurezza di un metro l’uno dall’altro. Per le prenotazioni: 0559108343, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00.

➡️Servizio Politiche Sociali, Educazione, Istruzione, Formazione, Trasporti Scolastici ed altri Servizi Scolastici, Casa, Sport, Gemellaggi e Servizio Civile, ricevono esclusivamente su appuntamento

👉Ufficio Scuola: 0559108291 [email protected]

👉Ufficio Sociale: 0559108268; [email protected]

👉Ufficio Casa:0559108268; [email protected]

➡️Ufficio Tecnico riceve su prenotazioni contando il numero di cellulare: 3357730085, attivo nei giorni di martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e di giovedì dalle 10.00 alle 13.00.

➡️Servizi cimiteriali contattare: 0559108316, oppure il numero di cellulare 3357730091

Da questa mattina il Centro Unico di Prenotazione per le visite specialistiche di Levane è chiuso. Per prestazioni urgenti e indifferibili è aperto il CUP di Montevarchi presso il Distretto Socio Sanitario.

Si ricorda inoltre che il servizio RUP raccolta itinerante con ecofurgone è stato sospeso