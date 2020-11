Montevarchi, lavori di manutenzione al torrente Caposelvi

Dal 23 al 27 Novembre sarà chiusa la strada Comunale di Via di Caposelvi all'altezza di Via di Casabaldo per il taglio di alcuni alberi

Dal 23 al 27 novembre il Consorzio 2 Alto Valdarno effettuerà dei lavori di manutenzione ordinaria nel Torrente Caposelvi durante i quali è previsto anche l’abbattimento di alcune alte alberature collocate lungo il corso d’acqua pericolose per la viabilità comunale. Il tratto di strada interessato da questo intervento lungo via di Caposelvi si trova all’altezza di via di Casabaldo.

Le operazioni di abbattimento delle piante verranno effettuate tramite l’impiego di un veicolo appositamente attrezzato che stazionerà sulla carreggiata di via di Caposelvi. Considerate le dimensioni della carreggiata nel tratto interessato si rende necessario istituire un divieto di circolazione limitatamente alle zone coinvolte, che però impedirà in determinate ore del giorno di proseguire il tragitto.

Pertanto dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nei giorni tra il 23 ed il 27 novembre sul tratto di strada di via di Caposelvi compreso tra via Val di Peccioli e via Podere Il Tasso è istituito un divieto di circolazione a tutti i veicoli. In tali orari la frazione di Caposelvi sarà raggiungibile solo attraverso la strada provinciale di Mercatale, e viceversa.