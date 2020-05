Montevarchi, lavori di Publiacqua in zona Pestello. Ecco le variazioni di viabilità

Dureranno diversi mesi (circa 1 anno),i lavori di Publiacqua nel quartiere del Pestello per il cambio della tubazione della rete idrica e dei relativi allacciamenti.

Si tratta di un intervento molto importante per la rete idrica dell’area, atteso da tempo e che porterà a un notevole miglioramento del sistema idrico locale. Le aree interessate riguardano diverse vie del quartiere del Pestello, che rappresenta anche un nodo della viabilità notevolmente importante, soprattutto per il collegamento con le Frazioni.

Dopo il blocco dei lavori causato dall’emergenza Covid19 sono stati riprogrammati gli interventi che si sposteranno di strada in strada per effettuare il cambio delle tubazioni idriche.

In questa prima fase i lavori riguarderanno via Pestello (tratto compreso tra via Ticino e via Tevere): è vietata la sosta a tutti i veicoli con rimozione forzata sul lato destro della direzione di marcia via Ticino – via Tevere); è istituito restringimento della carreggiata sul lato destro; è istituito senso unico alternato regolato da movieri che regoleranno manualmente il traffico, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dai lavori; la regolamentazione del senso unico alternato potrà essere sospesa e/o modificata secondo le indicazioni degli agenti di polizia stradale, in caso di particolare congestione del traffico; durante i periodi di sospensione dei lavori, l’occupazione della sede stradale sarà ridotta in modo da garantire la circolazione doppio senso di marcia.

Successivamente, nei prossimi mesi, i lavori riguarderanno via Po (tratto compreso tra Via Ticino e Via Mincio), via Adda, via Reno e via Scrivia (tratto compreso tra Via Ticino Via Mincio), via Mincio e via Pestello Alto.