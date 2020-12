Montevarchi: lunedì prossimo uffici comunali chiusi per il ponte dell’Immacolata

Lunedì 7 dicembre gli uffici comunali saranno chiusi per il ponte dell’Immacolata e pertanto anche le attività svolte in questo periodo di pandemia previo appuntamento, saranno sospese.

Restano garantiti i servizi essenziali e le attività di reperibilità e di pronto intervento e in particolare: il raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte, i servizi cimiteriali; il servizio cantieri, limitatamente alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini ivi comprese le emergenze per interventi alla rete stradale e per lo sgombero delle nevi; i servizi di polizia municipale e di protezione civile; i servizi del personale limitatamente alle prestazioni atte a garantire il rispetto dei termini di legge per le denuncie di infortuni all’Inail; il servizio protocollo nei casi in cui si debba assicurare il rispetto dei termini di scadenza delle domande di partecipazione a gare.

Lo stabilisce un’ordinanza del Sindaco che nello stesso provvedimento ha inoltre disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali per i pomeriggi del 24 dicembre, vigilia di Natale e del 31 dicembre, ultimo dell’anno.