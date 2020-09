Montevarchi, presentazione dei lavori effettuati presso il Giardino Regina Margherita

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini è lieta di incontrare gli organi di stampa per presentare i lavori effettuati presso il giardino Regina Margherita.

La conferenza stampa si svolgerà venerdì 11 settembre alle ore 11.30 presso il Giardino Regina Margherita.

Per arrivare al parcheggio del Giardino Regina Margherita occorre percorrere via Podgora (la strada che conduce al distretto socio sanitario), svoltare a sinistra lungo via XXIV Maggio e poi proseguire lungo il tratto finale di via Piave. Giunti al parcheggio finale di via Piave si prosegue nella strada stretta che va verso l’argine dell’Arno e superato il ponte sulla sinistra si trova il parcheggio accanto ai giardini

Considerata l’importanza di tali argomenti, si prega vivamente di intervenire.